2020/05/06 | 21:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن المكون الكردي للمربد: نجتمع حالياً مع الكاظمي لبحث منحنا وزارة ثالثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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