2020/05/06 | 21:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يرجئ جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي لمدة 60 دقييقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرجئ جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي لمدة 60 دقييقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرجئ جلسة منح الثقة لكابينة الكاظمي لمدة 60 دقييقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).