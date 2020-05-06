2020/05/06 | 21:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد موجة الغبار الكاسحة.. مدن العراق على موعد مع أمطار ربيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد موجة الغبار الكاسحة.. مدن العراق على موعد مع أمطار ربيعية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد موجة الغبار الكاسحة.. مدن العراق على موعد مع أمطار ربيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).