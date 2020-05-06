2020/05/06 | 21:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: ترشيح عادل حاشوش الركابي للعمل وخالد شواني للعدل ونسيم عريبي للزراعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: ترشيح عادل حاشوش الركابي للعمل وخالد شواني للعدل ونسيم عريبي للزراعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: ترشيح عادل حاشوش الركابي للعمل وخالد شواني للعدل ونسيم عريبي للزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).