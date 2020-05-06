قيادي في الحشد الشعبي: داعش فشل في اعادة سيناريو اجتياح الموصل للمرة الثانية

2020/05/06 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، بان تنظيم داعش فشل في اعادة سيناريو اجتياح الموصل للمرة الثانية.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هجمات داعش الاخيرة في صلاح الدين وديالى ومحافظات اخرى لم تكن ارتجالية بل مخطط لها وجرت في توقيتات محددة وباستخدام اسلحة حديثة ودعم لوجسيتي واضح لافتا الى ان […]

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