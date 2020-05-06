الكاظمي يصل إلى البرلمان استعدادا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

2020/05/06 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….وصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ومرشحي الكابينة الوزارية إلى مبنى مجلس النواب تمهيداً لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة.وقال مصدر برلماني لل ( المستقلة) مساء اليوم الأربعاء ان ” الكاظمي ومرشحي حكومته وصلوا إلى مبنى البرلمان قُبيل عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية”.ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، […]

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