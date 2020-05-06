السعودية..أمر ملكي رياضي يثير السخرية في مواقع التواصل

2020/05/06 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اثار صدور الموافقة من الملك السعودي بن عبد العزيز آل سعود، على تغيير اسم “نادي الفروسية” ليصبح “نادي سباقات الخيل” السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره النشطاء قرارا لالهاء الشعب عن تردي المعيشة والميزانية.وما زاد من سخرية النشطاء قيام الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة النادي، […]

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