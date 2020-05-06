صحة كربلاء تعلن تماثل حالة جديدة للشفاء من كورونا

2020/05/06 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، تماثل حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا.

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