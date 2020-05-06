مراسلنا: أعضاء مجلس النواب يتوافدون إلى البرلمان تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة

2020/05/06 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ أعضاء مجلس النواب يتوافدون إلى البرلمان تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف.

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