2020/05/06 | 21:43 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف سبب تأجيل انعقاد جلسة منح الثقة وعدد المتواجدين تحت قبة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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