2020/05/06 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر يكشف عن ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية ويوضح بشأن مرشحي العدل والاعمار والزراعة

يتبع ............





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