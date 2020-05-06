زيباري: منح الثقة لحكومة الكاظمي خطوة جبارة نحو إصلاح الوضع العراقي

2020/05/06 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الاربعاء، إن منح الثقة المتوقع لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، خطوة جبارة لاصلاح الوضع العراقي، حسب قوله.

وذكر زيباري، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) أن "الكاظمي ربما يملك الأغلبية لتمرير حكومته، والقوى الكردية من بين الداعمين"، مبيناً أن "القوى الكردية تتناقش مع الكاظمي بشأن الحقائب الخلافية المخصصة للكرد".

ورجح زيباري، أن "يؤجل حسم حقيبتي الخارجية والنفط لاسبوع او اثنين لضمان تمرير الحكومة اليوم"، مشيرا الى ان "منصب رئاسة الوزراء من حق الشيعة لأنهم الأغلبية، وقد اختلفت القوى الشيعية فيما بينها بشأن بعض الحقائب".

وتابع، أن "بعض القوى الشيعية اتهمت الكرد بعرقلة تشكيل الحكومة وهذا امر غير منطقي، ونحن والقوى السنية خولنا الكاظمي لاستكمال المناصب المخصصة للمكونين".

وتحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن العلاقات العراقية - الاميركية وقال، أن "الفريق التفاوضي مع الولايات المتحدة يجب أن يكون في حزيران المقبل منسجماً، وذو موقف قوي ويضم أطرافا حكومية ذات خبرة".

واجل مجلس النواب جلسة منح الثقة الى الساعة الـ 10 من مساء اليوم بعد ان كان مقرراً عقدها في التاسعة.وكشف النائب حسن خلاطي، مساء اليوم الأربعاء، عن السبب المباشر لتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال خلاطي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "220 نائبا يتواجدون حالياً في مجلس النواب، وتاجيل الجلسة جاء بسبب الرغبة بفسح المجال امام توافد مزيد من النواب والكتل".

قبيل ذلك، أفاد مصدر برلماني، الاربعاء، بتأجيل عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لمدة ساعة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "انعقاد جلسة البرلمان تأجل لغاية الساعة الـ 10 مساءً بدلا من الساعة الـ 9 مساءً".

مصدر يكشف عن ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية ويوضح بشأن مرشحي العدل والاعمار والزراعة

يتبع ............

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب حسن خلاطي، الأربعاء، عن السبب المباشر لتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال خلاطي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "220 نائبا يتواجدون حالياً في مجلس النواب، وتاجيل الجلسة جاء بسبب

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر نيابي الاربعاء، عن الاتفاق على 3 مرشحين جدد لوزارات العمل والعدل والشؤون الاجتماعية في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المؤمل التصويت عليها اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المرشحين الث

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