نائب يكشف سبب تأجيل جلسة منح الثقة لمدة ساعة ويؤكد: 220 نائباً يتواجدون حالياً بمبنى البرلمان

2020/05/06 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب حسن خلاطي، الأربعاء، عن السبب المباشر لتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظم...





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