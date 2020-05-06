آخر التسريبات من كواليس جلسة منح الثقة للكاظمي: مصير متأرجح لـ 6 وزارات

2020/05/06 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت آخر التسريبات من أروقة اجتماعات الكتل السياسية في البرلمان، قبيل جلسة منح الثقة ، اليوم الاربعاء، ان مصير 6 حقائب في حكومة الكاظمي ما يزال متأرجحاً.وتشير التسريبات التي تابعتها “يس عراق”، الى ان “الحقائب الوزارية الأربعة التي لن يتم التصويت عليها الليلة، هي المالية، النفط الخارجية، والكهرباء، بسبب خلافات سياسية […]

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