نائب: حكومة الكاظمي ستمر بنسبة 100%،، وإرجاء الجلسة لساعة كان بسبب “خلافات بسيطة”

2020/05/06 | 21:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال النائب عن تيار الحكمة، ان هناك حرصاً على حضور الجميع الى جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، مشيراً الى ان اسباب تأجيل الجلسة لمدة ساعة هو بسبب توحيد وجهات النظر.خلاطي قال في تصريحات صحفية للقناة “العراقية” الرسمية وتابعته “يس عراق”، ان “الكتل المعترضة تتقاطع في وجهات النظر على اسماء معينة […]

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