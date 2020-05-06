2020/05/06 | 21:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر برلماني: اتفاق اولي على ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر برلماني: اتفاق اولي على ترشيح شخصية من محافظة البصرة لحقيبة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).