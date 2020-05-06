2020/05/06 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يبدو أن نجم هوليوود الأميركي براد بيت وحيد في وقت يخضع فيه للعزل الذاتي في منزله الضخم في لوس فليز بكاليفورنيا، بسبب وباء كورونا.

فقد استقبل الفنان الحائز على جائزة أوسكار، ضيفة الأسبوع الماضي هي الممثلة من أصل عراقي علياء شوكت البالغة 31 عاما، والتي التقطت لها صور وهي تغادر مقر إقامة بيت البالغ من العمر 56 عاما.

وبحسب ما أفاد به موقع UsWeekly فإن الفنانة الشابة زارت منزل بيت الكثير من المرات، إذ تسكن على بعد 10 دقائق فقط منه.

وذكرت مصادر للموقع الأميركي أن الصديقان "يعيشان على بعد 10 دقائق عن بعضهما البعض، فعلياء إما تمشي أو تذهب على متن دراجتها الهوائية كلما كان لديهما وقت لقضائه معا".

الممثلة علياء شكوت صديقة مقربة من بيتونقل عن أحد المقربين أن الصديقين يطلبان البيتزا وشرائح البرغر، وأحيانا يتوجهان إلى الساحل في إحدى سيارات بيت الفاخرة.

والتقى الاثنان في عام 2019 عبر أصدقاء مشتركين، وشوهدا معا باستمرار في عروض فنية وحفلات موسيقية ومطاعم.

وعلياء شوكت، هي ممثلة أميركية مولودة لأب عراقي وأم نرويجية، اشتهرت بظهورها في مسلسلي "State of Grace" و"Maeby Fünke".

يذكر أن بيت لم يواعد أي امرأة علنا منذ انفصاله عن زوجته السابقة، أنجلينا جولي (44 عاما)، في عام 2016. وسبق أن تحدث مازحا عن كونه عازبا منذ طلاقه، حتى أنه قال إن الفوز بجائزة أمر جيد لحسابه على موقع تندر للمواعدة.



وأكد في وقت لاحق إنه كان يمزح.

وكان بيت متزوجا من الفنانة جينيفر أنيستون ما بين عامي 2000 و2005، وجولي من 2014 إلى 2019.



ولديه مع الأخيرة ستة أبناء تتراوح اعمارهم بين 11 و18 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ضيفة عراقية" تكسر وحدة براد بيت خلال الحجر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ضيفة عراقية" تكسر وحدة براد بيت خلال الحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).