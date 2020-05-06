2020/05/06 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء اليوم الاربعاء ، عن شفاء مُصاب "ستيني" من فيروس كُورونا . وذكرت الصحة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، انه "تم شفاء حالة مُصاب بفيروس كُورونا".واضافت "المريض ، يبلغ من العمر ( 69 ) عاماً ، من سكنة حي الغدير ، قد شُفي تماماً من الفايروس ، وغادر ردهة الحُميات ( الحياة ) لإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية".واوضحت صحة كربلاء ان "عدد المُتعافين من الفيروس إرتفع الى (82 ) مريضاً، والمُتبقين في ردهة الحُميات ( 20 ) حالة".

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