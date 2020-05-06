2020/05/06 | 21:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة منحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، السلطات السياسية الألمانية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لاستئناف دوري كرة القدم البوندسليغا”، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.وأكدت وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات ميركل جاءت في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، وبأنها حددت موعد النصف الثاني من مايو/أيار الجاري لعودة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تحدد الموعد النهائي لعودة “البوندسليغا”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تحدد الموعد النهائي لعودة “البوندسليغا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).