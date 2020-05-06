صادقون النيابية تعلن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح

2020/05/06 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال رئيس كتلة الصادقون النيابية، عدنان فيحان، اليوم الأربعاء، رفعنا دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح وننتظر رأي المحكمة الاتحادية.وذكر فيحان في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “المحكمة الاتحادية سريعة مع طلبات رئيس الجمهورية وسلحفاة مع غيره والمحكمة الاتحادية متأثرة وتتأثر بظروف العملية السياسية وإملاءاتها، مبينا أن […]

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