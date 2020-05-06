جلسة البرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 21:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم عن بدء توافد النواب العراقيين لحضور جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي....

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