الصدر: أسامح كل من أساء بحقي “حصراً”،،زاد من حسناتي!

2020/05/06 | 22:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر حساب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، تغريدة قال فيها انه سيسامح كل من اساء له.وذكرت التغريدة التي اطلعت عليها “يس عراق”، “أني اسامح كل من اساء بحقي (حصراً) واسأل الله ان يغفر لي وله بل واشكره لأنه زاد من حسناتي وثوابي الأخروي”.واضاف الصدر ” وسلامٌ عليه اذا […]

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