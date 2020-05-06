نواب البصرة : اما النفط والنقل او المعارضة

2020/05/06 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….لوح ممثلو محافظة البصرة في البرلمان العراقي، بمقاطعة حكومة مصطفى الكاظمي في حال عدم ادراج وزراء من المحافظة في تشكيلته الوزارية التي يستعد النواب لتمريرهم.وقال النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان ، “محافظتنا تمثل رئة العراق وام الشهداء وام العطاء لم تمثل في الحكومة من خلال الاستحقاق الذي ينبغي ان […]

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