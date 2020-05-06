حول اتهام لا اساس له! - فارس محمود

2020/05/06 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود اثار الرفيق خسرو سايه في رده على الرفيق سامان كريم مسالة و"اتهام" كبير، ارى من الضروي والمناسب توضيح نقطة معينة.يذكر الرفيق سامان كريم في رسالة استقالته ما يلي:" بطبيعة الحال كان البلنوم الاخير مسرحا لصراع فكري و سياسي جدير بالاهتمام حول الحركة العمالية و الانتفاضة الراهنة ايضا " التسجيل الصوتي موجود".



كان الاجتماع للجنة المركزية هذا مثيرة لجدل كبير في تاريخ حزبنا، حيث تم إخراج الطبقة العا ......





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