مراسلنا: جلسة منح الثقة لم تعقد حتى الآن وعدد النواب لا يتجاوز 150

2020/05/06 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بان عدد حضور النواب داخل قاعة البرلمان لا يتجاوز الـ 150 نائبا.

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