احصائية جديدة لعدد مخالفي حظر التجوال في بغداد

2020/05/06 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، احصائية جديدة لعدد المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي.

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