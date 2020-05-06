الصدر يعلن ’’مسامحة’’ من اساء بحقه حصراً

2020/05/06 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، مسامحة من "أساء" بحقه حصراً.

ونشر حساب صالح محمد العراقي المقرب من الصدر منشوراً باسمه قال فيه إني "أسامح كل من أساء بحقي حصرا، وأشكره لأنه أزاد من حسناتي، وسلام عليه اذا لم يكررها".

واضاف: "أتشرف بأخوته في الوطن، والدين والانسانية واني لأبرأت ذمته فليبرئ لي ذمتي، ولنعش في بسلام".

بغداد اليوم- خاص

أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الرديني، الاربعاء (06 أيار 202)، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ناقشت في اجتماعها الاخير فتح معبرين حدوديين مع إيران.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا للص

بغداد اليوم- بغداد

نشرت مجلة اميركية، تقريراً تحدثت فيه عن مصير الحوار بين الولايات المتحدة والعراق بخصوص ملفات ستراتيجية وحاسمة، مشيرة الى ان الحوارات التي تتعلق بالقضايا المصيرية ستبدأ في منتصف حزيران المقبل.

وجاء في تقرير نشرته مجلة فورين

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر برلماني، مساء اليوم الاربعاء، بتغيير المرشحين لوزارتين في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماعات السياسية المستمرة قبل انعقاد جلسة التصويت المرتقبة على حكومة الك

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