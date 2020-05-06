مصدر يكشف سبب عدم انعقاد جلسة منح الثقة حتى الآن رغم تحديد موعدها في الـ 10 مساءً

2020/05/06 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي ، سبب عدم انعقاد جلسة منح الثقة حتى الآن رغم تحديد موعدها في 10 مساءً.

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