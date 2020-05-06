2020/05/06 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عباس عليوي، الاربعاء، حقيقة ترشيح محافظ النجف لؤي الياسري لوزارة الداخل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يكشف حقيقة ترشيح لؤي الياسري لوزارة الداخلية بدلاً من الفريق عثمان الغانمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يكشف حقيقة ترشيح لؤي الياسري لوزارة الداخلية بدلاً من الفريق عثمان الغانمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).