2020/05/06 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخلوف يتباكى على الفقراء والأسد يزايد..هل يدفع الشعب السوري ثمن الصراع؟

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