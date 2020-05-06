2020/05/06 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأربعاء، استئناف التبادل التجاري عبر منفذ زرباطية الحدودي ليومين في الاسبوع.

وقال الوائلي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استؤنف التبادل التجاري عبر منفذ زرباطية الحدودي بعد أن قدمت محافظة واسط طلباً بهذا الشأن".

وأشار البيان الى أن "القرار جاء بعد عرضه على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها السابع ،الذي ترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعُقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الحركة التجارية في منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الحركة التجارية في منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).