أمريكا تعلن تقديم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن

2020/05/06 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن لدعم برامج الغذاء.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي اضطرت فيه منظمات الإغاثة هناك لخفض عملياتها بسبب تدخل الحوثيين وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي "هذه المساعدات ستقدم لعمليات الغذاء الطارئة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جنوب اليمن إضافة للعمليات في شمال اليمن والتي اضطر برنامج الأغذية العالمي لخفضها في وقت سابق من هذا الشهر بسبب التدخل المستمر للحوثيين المدعومين من إيران".

ويعاني اليمن بالفعل من أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الحرب بين التحالف الذي تقوده السعودية وحركة الحوثي التي أخرجت الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء أواخر عام 2014.

ويعتمد نحو 80 في المئة من سكان اليمن، أو 24 مليون نسمة، على المساعدات ويواجه عشرة ملايين شخص خطر المجاعة.



وباليمن رابع أعلى عدد من النازحين داخليا في العالم والرعاية الصحة نادرة في المناطق الريفية.

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