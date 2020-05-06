نائب : الحلبوسي يفاوض الكاظمي للاتفاق على تشكيلة الحكومة

2020/05/06 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد النائب عن ائتلاف سائرون، بدر الزيادي، استمرار اجتماع رئاسة مجلس النواب مع المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الزيادي " لا زالت هناك مفاوضات مستمرة مع المكلف وهناك كتل سياسية لم تدخل بعد الى قاعة البرلمان بسبب الاختيار غير المنصف وخاصة من نواب البصرة".واشار :" حالياً يتم التفاوض على اختيار وزيرا من البصرة".واضاف :" سائرون تركت الخيار لنوابها بالتصويت للوزراء من عدمه".وان" هيأة رئاسة البرلمان مازالت في اجتماع مع الكاظمي".

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