2020/05/06 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نواب اكراد : لن نصوت على حكومة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 22:58.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب اكراد : لن نصوت على حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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