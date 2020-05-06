2020/05/06 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: القرار تخبّط سيزيد إصابات كورونا تعليق العمل بنظام الفردي والزوجي في عدد من المحافظات بغداد – قصي منذر قررت غدد من المحافظات تعليق العمل بنظام الفردي والزوجي الي اشعار آخر ، ففي بابل استثنت المحافظة عجلات الاجرة من نظام الفردي والزوجي.وقال المحافظ حسن منديل انه (تقرر إستثناء سيارات الاجرة […]

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