2020/05/06 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحظر يلحق أضراراً بأسر من دون معيل كورونا تدفع عراقيين أنهكهم الصراع إلى براثن الفقر بغداد – وكالات يقول بعض العراقيين في حي الأعظمية ببغداد إن إغلاق أبواب المتاجر والبيوت عندما تحين ساعة حظر التجول يوقظ ذكريات صدمات سابقة حصدت الأرواح وضيعت الأرزاق ..ما بين فرق الاغتيالات الطائفية والغزو الأجنبي […]

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