2020/05/06 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار الأمريكي والتهديد الصيني لماذا يصعب إستخدام اليوان ؟ – عدنان مناتي ان القراءة التحليلية للإصلاح الاقتصادي الصيني منذ عام 1977 القائم على الانفتاح نحو العالم الخارجي ، والذي إطاره العام (نظام اقتصاد السوق الاشتراكي) ، الذي أحدث تطورًا هائلًا في الحياة الصينية بخاصة في الاقتصاد والتنمية والتحديث والتكنولوجيا ، والذي أساسه […]

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