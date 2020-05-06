مصدر يكشف لـ”العهد نيوز” سبب تأخر انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية

2020/05/06 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اسباب تأخر انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية للرئيس المكلف مصطفى الكاظمي.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “اسباب تاخير انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية يكمن في اجراء مفاوضات بين رؤوساء الكتل السياسية”.وبين المصدر ان “السبب الاخر هو تمسك الكرد بوزارة المالية”.

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