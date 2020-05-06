الكاظمي: قدمت تشكيلتي الحكومية وبانتظار تصويت البرلمان عليها

2020/05/06 | 23:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاربعاء، انه قدم تشيكلته الحكومة وبانتظار تصويت مجلس النواب عليها.

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