الكاظمي يغرد ويتحدث عن كابينته الوزارية المقدمة للبرلمان

2020/05/06 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعةأكد رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، أنه قدم كابينته الوزارية الى البرلمان، بانتظار التصويت عليها بجلسة منح الثقة اليوم.وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "قدّم تشكيلته الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب عليها".واضاف: "لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على اسس مهنية ، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم".ولفت الى ان "هدفه سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".

بغداد اليوم-بغداد

وصل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الى مبنى البرلمان مع الوزراء المرشحين لتشكيلته الوزارية، فيما عقد اجتماعا بهم في مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وقال مصدر برلماني لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء

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كشف مصدر نيابي ، سبب عدم انعقاد جلسة منح الثقة حتى الآن رغم تحديد موعدها في 10 مساءً.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، إن "عدد النواب الحاضرين في قاعة الجلسات لا يتجاوز الـ 150 وهو لا يمثل النصاب اللازم لعقد الج

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عباس عليوي، الاربعاء، حقيقة ترشيح محافظ النجف لؤي الياسري لوزارة الداخلية بدلاً من الفريق عثمان الغانمي.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "لا صحة لما اشيع عن ترشيح محافظ النجف

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