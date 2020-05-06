مصدر نيابي يكشف سبب خروج نواب تحالف القوى من قاعة البرلمان

2020/05/06 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر نيابي، الاربعاء، سبب خروج نواب تحالف القوى من قاعة البرلمان.

وقال المصدر لـ (بغد...





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