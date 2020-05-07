الحلبوسي يعلن بدء جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة لحكومة الكاظمي بحضور 255 نائباً

2020/05/07 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بدأت منذ لحظات جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل قليل بدء الجلسة بحضور الكاظمي وكابينته الوزارية.

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، صورا من داخل مجلس النواب قبيل بدء جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وكان مصدر برلماني أفاد، مساء اليوم الاربعاء، بدخول رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي برفقة المكلف م

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات المظفر، الاربعاء (6 آيار 2020)، بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه "خطا أحمرا" ، فيما أكدت دعم ائتلافها "بشكل كبير" لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقالت ا

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