بالصور.. مجلس النواب الآن قبيل بدء جلسة منح الثقة

2020/05/07 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، صورا من داخل مجلس النواب قبيل بدء جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وكان مصدر برلماني أفاد، مساء اليوم الاربعاء، بدخول رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي برفقة المكلف مصطفى الكاظمي مع الكابينة الوزارية للأخير، إلى قاعة الجلسات بمجلس النواب تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة.

قبيل ذلك، أفاد مصدر برلماني، بانتهاء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مع قادة الكتل تمهيداً للدعوة الى عقد جلسة منح الثقة.

وعقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء الكتل، بحضور رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي وتشكيلته الوزارية.

ووصل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الى مبنى البرلمان مع الوزراء المرشحين لتشكيلته الوزارية، فيما عقد اجتماعا بهم في مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

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