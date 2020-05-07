2020/05/07 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب عقد جلسته الخاصة بالتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب عقد قبل قليل جلسه الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 255 نائبا".

واضاف ان "الجلسة ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وتادية عدد من النواب اليمين الدستورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد جلسته الخاصة بالتصويت على كابينة الكاظمي الوزارية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد جلسته الخاصة بالتصويت على كابينة الكاظمي الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).