باقة ورد ممنوع - حسن أحراث

2020/05/07 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث أن تتلقى باقة ورد بمناسبة سعيدة، أمر مألوف وعادي، أمر جميل.



لكن أن تتسلم باقة ورد وليس فقط وردة، وأنت في حالة حصار، حالة اعتقال، حالة إضراب لامحدود عن الطعام، فلذلك معنى وذوق خاصين.



أن تتسلمها، ليس من طرف العائلة أو صديق/ة أو رفيق/ة، بل من طرف من يحرسك في زنزانة معزولة وتحت مراقبة متواصلة (حراس الأمن والقوات المساعدة وRG وDST)، أمر أجمل وأروع.



حصل ذلك بغرفة/زنزانة منسية في أحد أطراف المركز الجامعي ......





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