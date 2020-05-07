الحشد يدك أوكار داعش بالمدفعية في صلاح الدين

2020/05/07 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قصفت قطعات الحشد الشعبي في محور محافظة صلاح الدين، الاربعاء، بالمدفعية اوكارا لتنظيم داعش الارهابي، فيما اشار المتحدث باسم محور الشمال الى ان القصف نفذ بناء على ورود معلومات استخبارية.

وقال، علي حسيني، متحدث المحور الشمالي للحشد الشعبي في تصريح لشفق نيوز انه "بعد تحركات الدواعش في مناطق زركة جنوب قضاء طوز خورماتو التابعة لمحافطة صلاح الدين جرى قصف اوكار الدواعش بالمدفعية التابعة للحشد".

واردف ان "القصف نفذ بعد ورد معلومات استخباراتية بتواجد عناصر داعش في منطقة زركة جنوبي طوز خورماتو".

وكان مصدر امني قد افاد في وقت سابق ان الحشد الشعبي قام بالتصدي لهجوم جديد شنه تنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.وقال الحشد في بيان، ان قوة من اللواء 21 في الحشد الشعبي تصدت لتعرض شنه عناصر من تنظيم داعش في منطقة "العيث" شرق صلاح الدين، موضحا ان الحشد قتل اربعة عناصر من داعش بقصف مدفعي.

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