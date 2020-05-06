تحذير من أدوية تروجها الحكومة الصينية لعلاج كورونا

2020/05/07 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، أعراض رئيسية شائعة حددتها منظمة الصحة العالمية هي الحمى والسعال وضيق التنفس، وهي أعراض طبيعية كون المرض يصيب الجهاز التنفسي بشكل أساسي.ولكن بما أن الفيروس المسبب له، جديد، يلاحظ الأطباء بين الفينة والأخرى أعراضا جديدة للمرض، بعضها قد يبدو عاديا مثل الرشح والتهاب الحلق، لكن البعض الآخر يبدو غير تقليدي ومنها:

"كوفيد تو"

أبلغ المرضى في العديد من البلدان عن ظهور طفح جلدي على أصابع قدميهم، يشبه البثور، لم يلحظ من قبل في الأمراض المتعلقة بالفيروسات التاجية.

وفي كثير من الحالات يظهر الطفح غير مصحوبا بأي من الأعراض المعتادة للفيروس.



وقد أطلق على الحالة اسم Covid toe. الطفح الجلدي قد يظهر في شكل تقرح أحمر اللون أو وردي.



وعلى الرغم من الاسم، يمكن أن يوجد على جانب القدم أو أسفلها، أو حتى على اليدين والأصابع.

وقد أبلغت المجلة الأوروبية للأمراض الجلدية عن تفش للمرض بين الأطفال والمراهقين في إيطاليا.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

رغم أنه نادر، لكن تم رصد هذا النوع من الأعراض في حالات من كوفيد-19 مع وجود الفيروس في الدموع.

تقول الكلية الملكية لأطباء العيون وأختصاصي البصريات "من المعروف أن أي عدوى في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي العلوي قد تؤدي إلى التهاب الملتحمة الفيروسي، كمضاعفات ثانوية، كما هو الحال مع كوفيد-19”.

ولكنها أوضحت أن التهاب الملتحمة إن حدث، فعادة ما يظهر كعرض متأخر، ويكون مصحوبا دائما بأعراض المرض الأخرى، مثل الحمى أو السعال المستمر.

النخر أو التزرق

النخر Necrosis هو موت أنسجة الجسم بسبب نقص إمدادات الدم، فيما التزرق "Livedo"، وهو تغير لون الجلد بسبب تقلصات أو تشوهات في الأوعوية الدموية القريبة من الجلد.

دراسة إسبانية نُشرت في المجلة البريطانية لطب الأمراض الجلدية الأسبوع الماضي، رصدت هذا النوع من الأعراض في 6 في المئة من أصل 375 حالة إصابة بالفيروس التاجي.



وقالت إنها تظهر كبقع وردية أو حمراء بالجلد، وفي الأغلب ترتبط بكبار السن الذين وصلوا مراحل متأخرة من وباء كورونا الفيروسي.

دوار وصداع

وجدت دراسة أجريت على 214 مريضا في الصين، نُشرت في جاما لأمراض الأعصاب الشهر الماضي، أن ما يزيد قليلا عن الثلث (36.4 في المئة) قد عانوا من أعراض عصبية مثل الدوار أو الصداع، وقد ارتفعت النسبة إلى 45.5 في المئة في المصابين بعدوى شديدة.

الإحساس بالوخز

شعور غير طبيعي بالبدن (يشبه الشعور بالحرق أو الوخز بالإبر) وغالبا ما يحدث في الذراعين والساقين.

وقد اشتكى بعض مرضى كورونا من هذه الأعراض التي رجح الدكتور وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى جبل سيناء في نيويورك ارتباطها بالاستجابة المناعية للمريض لوباء كوفيد-19 وليس بالفيروس نفسه.

ويقول جافيد: "هناك استجابة مناعية واسعة النطاق تحدث جراء المرض وتطلق خلالها مواد كيميائية كثيرة في جميع أنحاء الجسم قد تسبب هذا النوع من الأحاسيس.



لقد سمعت عن تجارب مماثلة في الماضي مع أمراض أخرى".

ومن الأعراض الأخرى التي تم رصدها سابقا مع كوفيد-19 الإسهال وفقدان حاستي الذوق والشم، ولا يستبعد أن تضم القائمة مزيدا من الأعراض، فيما يتكشف الأطباء خبايا الفيروس الجديد.

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