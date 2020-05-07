2020/05/07 | 00:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الكاظمي للكتل اللسياسية : اتعهد بالتشاور معكم كلما واجهت مشكلة لوضعكم في الصورة للعون

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