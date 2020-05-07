ائتلاف دولة القانون: حكومة الكاظمي غير قادرة على تمثيل مصالح العراق

2020/05/07 | 00:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، انسحابه من جلسة البرلمان وعدم التصويت لحكومة الكاظمي، معتبرا هذه الحكومة “غير قادرة على تمثيل مصالح العراق”.وقال الائتلاف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه يؤكد موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ […]

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