2020/05/07 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بدأت مساء الأربعاء جلسة مجلس النواب الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من عدمه.وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن الجلسة بدأت بحضور الحضور 255 نائباً فضلاً عن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ومرشحي تشكيلته الوزارية.وكانت رئاسة البرلمان قد أرجأت انعقاد الجلسة لمدة ساعة واحدة لعدم اكتمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة التصويت على حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة التصويت على حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).